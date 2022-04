Kujawsko-pomorskie. Kolejne sokoliki wykluły się na nieczynnym kominie w Grębocinie

Wykluły się kolejne sokoliki. Trwa konkurs na imiona!

Toruńskie sokoły wędrowne oczekują jeszcze na narodziny trzeciego potomka. Do 28 kwietnia trwa konkurs na imiona dla młodych sokołów. Jego organizatorem jest Stowarzyszanie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, PGE Toruń jest fundatorem nagród w konkursie. Link do głosowania znajduje się pod tym adresem TUTAJ

Historia rodu Piernika i Katarzynki

Sezon lęgowy 2020 rozpoczął się 1 stycznia wizytą Katarzynki przy budce. Piernik kazał na siebie czekać kilka dni dłużej, bo do 6 stycznia, kiedy to odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie pary przed kamerami. Od tamtej pory para pokazywała się na wizji regularnie.

Rozpoczęła się inkubacja. Piernik dostarczał łupy i ogrzewał jaja, podczas gdy Katarzynka się posilała. Każde z pary na zmianę dzielnie wysiadywało jaja bez komplikacji. W międzyczasie można było zaobserwować pogarszający się stan piór Piernika. Klucie rozpoczęło się 21 kwietnia, w sumie wykluła się czwórka piskląt.

Piernik i Katarzynka zapewnili czterem pisklętom wzorową opiekę. 14 maja spokój w budce zburzył wiatr, który otworzył boczne drzwiczki budki. Przez kilka godzin pisklęta siedziały wciśnięte w przeciwległy kąt budki, a Katarzynka nabierała odwagi by wejść do środka i nakarmić młode. Niesforne drzwiczki zostały zamknięte przez wiatr 17 maja, ale do tego czasu wszyscy już przywykli do dodatkowej wentylacji. 18 maja odbyło się obrączkowanie młodych sokołów. Zaobrączkowano jedną samicę: Kometę oraz trzech samców: Mikołaja, Gotyka i Błyska (młode sokoły imiona otrzymały w konkursie).