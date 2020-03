Kujawsko-pomorskie. Już 11 osób zarażonych koronawirusem

Rośnie liczba osób zarażonych koronawirusem w naszym regionie. We wtorek (17 marca), przypomnijmy, urząd wojewódzki w Bydgoszczy podał informację o pierwszych zakażonych osobach z Kujawsko-Pomorskiego. Wtedy była mowa o 8 osobach - to bydgoszczanie, osoby z powiatu nakielskiego oraz żnińskiego, zaś ich stan był dobry. Większość z nich przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. W czwartek (19 marca) wiadomo, że zakażonych w regionie przybyło. Ministerstwo Zdrowia podaje, że stwierdzono 3 nowe przypadki. To bydgoszczanie. Zobacz także: null;Ponad 1200 osób na kwarantannie[/a] Czy Toruń zlikwiduje strefy płatnego parkowania?