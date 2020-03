Kujawsko-pomorskie: ile testów na koronawirusa przeprowadzono? Jak się czują pacjenci?

Ile testów do tej pory przeprowadzono w województwie kujawsko-pomorskim? Do dnia 16 marca pobrano w naszym regionie 289 próbek. Jak informował w zeszłym tygodniu Prezydent Michał Zaleski, 20 z nich dotyczyło przypadków z Torunia. Jak obecnie przedstawiają się statystyki? Stan na 23 marca, na godz. 8:00, wynosi 624 próbki – poinformował Rzecznik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Tyle osób przebadano w całym województwie. W Polsce natomiast wykonano już ok. 18 tys. testów diagnostycznych. W ciągu doby robi się ich ponad 2500. Minister zdrowia zapewnia jednak, że diagności są w stanie zbadać obecnie 3000 próbek w ciągu 24 godzin. – Mamy laboratoria, które zgłaszają się do przystąpienia do procesu diagnostycznego – dodaje. Obecnie materiał na obecność koronawirusa badany jest w 32 ośrodkach. Czytaj także: Koronawirus już w Toruniu! Pacjent zakażony koronawirusem przebywa w szpitalu zakaźnym. Jaki jest jego stan? Zobacz także: Jak odróżnić koronawirusa COVID-19 od grypy i przeziębienia? Zobacz koniecznie tabelkę z objawami i porównaj

Tekst: Sara Watrak, fot. archiwum