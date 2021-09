Kujawsko-Pomorskie. Gimbusy i autobusy miejskiej komunikacji pod lupą inspektorów ruchu drogowego. Były uchybienia

Kujawsko-Pomorskie. Kontrola prawie 100 pojazdów

Stan autobusów miejskiej komunikacji sprawdzano w głównych miastach regionu w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i we Włocławku. W sumie w czasie trwającej 8 godzin akcji do przeglądu wytypowano prawie 100 pojazdów, które kierowano do stacji diagnostycznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Trafiały tam po zakończeniu przewozu pasażerów.

Inspektorzy szczegółowo badali układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ekologię, czyli zadymienie spalin i wycieki płynów eksploatacyjnych. Na szczęście tylko w 13 przypadkach inspektorzy stwierdzili pojedyncze usterki, które wymagały zatrzymania dowodów rejestracyjnych do czasu ich usunięcia nieprawidłowości.

Do dalszej jazdy autobusy nie nadawały się głównie z powodu: