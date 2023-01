Kujawsko-pomorskie. Firma Bio-Clean z Włocławka sprząta mieszkania po zgonach. "Robimy rzeczy, których inni nie chcą robić" [galeria 18+]

- Ktoś musi się tym zajmować, choć myślę, że zakład pogrzebowy ma trochę trudniej. Oni mają do czynienia ze zwłokami, niekiedy rozczłonkowanymi, a my - z tym, co po tych zwłokach zostaje. Widzimy dużo krwi, widzimy tkanki, ale samego ciała zwykle nie - mówi Mateusz Węgorowski, prezes i współwłaściciel firmy Bio-Clean z Włocławka, która zajmuje się sprzątaniem po zgonach, pożarach i szeroko pojętą dekontaminacją.

- Ktoś musi się tym zajmować, choć myślę, że zakład pogrzebowy ma trochę trudniej. Oni mają do czynienia ze zwłokami, niekiedy rozczłonkowanymi, a my - z tym, co po tych zwłokach zostaje. Widzimy dużo krwi, widzimy tkanki, ale samego ciała zwykle nie - w rozmowie mówi Mateusz Węgorowski, prezes i współwłaściciel firmy Bio-Clean z Włocławka, która zajmuje się sprzątaniem po zgonach, pożarach i szeroko pojętą dekontaminacją.

Najdłużej rozkładające się ciało, z jakim mieliście do czynienia…?

Rozkładało się już od dwóch lat. Po tym czasie została sama mumia, prawie same kości. Wbrew pozorom po dwóch latach jest dużo łatwiej sprzątać ze względu na znikomy zapach. Nie jest to tak świeże, wszystko prawie wyschło i wywietrzało. Dużo gorsze przypadki są, gdy ciało jest świeże, jest świeże robactwo, zarówno pełzające, jak i latające, i to wszystko nas obsiada.

Jak nazywa Pan swój zawód?

Od początku mieliśmy problem z określeniem tego zajęcia. Przyjęliśmy z czasem nazwę: czyściciel. Nie sprzątacz, tylko czyściciel. To szersze pojęcie, wskazujące na bardziej profesjonalne podejście. Ktoś musi się tym zajmować, choć myślę, że zakład pogrzebowy ma trochę trudniej. Oni mają do czynienia ze zwłokami, niekiedy rozczłonkowanymi, a my - z tym, co po tych zwłokach zostaje. Widzimy dużo krwi, widzimy tkanki, ale samego ciała zwykle nie. Tak czy inaczej jest to trudna praca. Głównie chodzi nie tyle o zapach czy widoki, co zagrożenia biologiczne, ryzyko zarażenia się. Pod tym względem to bardzo wymagająca praca. Trzeba dobrze się zabezpieczyć, przestrzegać pewnych reguł. Dlatego staramy się nowych pracowników wdrażać bardzo mocno w spektrum bezpieczeństwa. To jest kluczowe.

Skąd w ogóle pomysł, by zająć się taką branżą?

Wszystkie inspiracje pochodzą ze Stanów Zjednoczonych albo z Niemiec. Oglądałem filmy dokumentalne, czytałem o tej branży w internecie. Zawsze staraliśmy się, by jakość usługi była jak w USA czy w Niemczech. Ale nie bez znaczenia była też potrzeba rynku. Gdy zaczynaliśmy, działały dwie tego typu firmy w Polsce; jedna robiła to na co dzień, druga dorywczo, bo była to zwykła firma sprzątająca. Oczywiście były też firmy typu DDD (dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja), ale one nie oferują kompleksowych usług. My nie ograniczamy się do spryskania danego miejsca środkiem do dezynfekcji, tylko staramy się zawsze całościowo do tego podejść - łącznie z opróżnieniem, oczyszczeniem powietrza.

Jakiego sprzętu używacie?