Kujawsko-Pomorskie. Czy UMK połączy bydgoskie szpitale? Jest apel do marszałka o zaangażowanie się w sprawę Roman Laudański

“W maju br. doszło do uroczystego otwarcia, po gruntownej modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu (na zdjęciu), który może być bazą kliniczną dla funkcjonującego w strukturach UMK Collegium Medicum, zastępując tym samym szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy”. Grzegorz Olkowski

Michał Krzemkowski, przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku Wojewódzkim apeluje do marszałka Piotra Całbeckiego, by interweniował u rektora UMK, aby uczelnia nie połączyła bydgoskich szpitali uniwersyteckich: ”Jurasza” i “Biziela”. O co dokładnie chodzi?