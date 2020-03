Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2020. Tak płacą w Urzędzie Miasta Torunia. Od szeregowego pracownika do prezydenta [najnowsze stawki]

Zbieramy dane do raportu "Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2020". Informacje o zarobkach przesłał nam Urząd Miasta Torunia. Jest to mediana brutto (wartość środkowa) zarobków w 2019 roku na poszczególnych stanowiskach UM Torunia: specjalistów, pomocy administracyjnej, poborców, kierowców, inspektorów, kierowników i ich zastępców, kierownika USC, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, dyrektorów i ich zastępców, radcy prawnego, sekretarza, skarbnika, zastepców prezydenta, prezydenta. Pracownicy Urzędu Miasta Torunia otrzymali w 2019 roku podwyżki. Średnia podwyżka wynagrodzenia, obejmująca wzrost płacy zasadniczej i składników od niej zależnych, wyniosła 296,00 zł brutto na etat. Ile zarabiają pracownicy toruńskiego urzędu? Odpowiedź na następnych stronach. KUJAWSKO-POMORSKA LISTA PŁAC 2020. TAK PŁACĄ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W TORUNIU. OD SPRZĄTACZKI I PORTIERA DO MARSZAŁKA [NAJNOWSZE STAWKI]

Grzegorz Olkowski