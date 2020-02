Woźna w Toruniu zarobi więcej niż nauczyciel!

To nie żart! Zarobki woźnej w Toruniu potrafią być wyższe od zarobków nauczyciela. Jak to możliwe? On dostaje „gołą” wypłatę, a ona najczęściej podwyższoną w styczniu najniższą krajową plus liczne dodatki.