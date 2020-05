Które sklepy są obecnie otwarte w galeriach handlowych?

Minął ponad tydzień od ponownego uruchomienia centrów handlowych. W niektórych już funkcjonują tzw. wyspy, czyli stoiska na środku galerii, które wcześniej pozostawały zamknięte. Jakie sklepy i punkty są otwarte w toruńskich centrach handlowych? Sprawdziliśmy dla Was, gdzie w Toruniu zrobicie zakupy. Zobaczcie listy otwartych i zamkniętych sklepów w CH Atrium Copernicus, CH Kometa oraz CH Bielawy. CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Meble z IKEI w Toruniu? Tak, do odbioru już w tym tygodniu Nowe lokale na toruńskiej starówce. Co i gdzie się otworzy?

nadesłane