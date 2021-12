Która choinka stworzy lepszy świąteczny klimat? Jaką choinkę wybrać na święta do domu? Choinka żywa czy sztuczna? 21.12.2021 a.w.

Przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia. Jaką choinkę wybrać na święta do domu? Choinka żywa czy sztuczna? Tysiące Polaków zadaje sobie to pytanie przed świętami. Która choinka stworzy lepszy świąteczny klimat? Jak utrzymać w dobrej kondycji żywą choinkę, żeby nie traciła igieł? W jaki sposób przechowywać sztuczną choinkę przez cały rok? Ile kosztują choinki i gdzie można dostać choinkę za darmo?