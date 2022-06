Kto sprząta plaże miejskie nad Wisłą i na jakich zasadach one działają?

Plaże są już gotowe i regularnie sprzątane!

Toruń posiada trzy miejskie plaże, na których mieszkańcy chętnie i często wypoczywają. Jednak z terenów na Błoniach, Winnicy oraz przy Zamku Dybowskim torunian odpychają m.in. przepełnione kosze na śmieci. O to co jeszcze wymaga poprawy tych plażach i na jakich zasadach one działają zapytaliśmy p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu - Marka Osowskiego.