Kto przygotuje ekspozycję Muzeum Twierdzy Toruń? Jest z tym pewien problem

Budowlańcy skończyli robotę i opuścili Koszary Bramy Chełmińskiej, w których powstaje Muzeum Twierdzy Toruń. Do nowego oddziału Muzeum Okręgowego powinni teraz wejść specjaliści od muzealnych wnętrz. W przetargu na aranżację stałej ekspozycji wystartowały trzy firmy, ceny jakie podały wahają się od 3 milionów 705 tysięcy do 5 milionów 412 tysięcy złotych. Zamawiający chciał natomiast na ten cel przeznaczyć 3 miliony 600 tysięcy złotych. Co teraz? - Zamawiający dysponuje środkami na realizację zadania i przygotowuje wybór najkorzystniejszej oferty - mówi Magdalena Stremplewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Obecnie wykonawcy uzupełniają dokumenty. Wybór wykonawcy nastąpi w pierwszym tygodniu marca.

Trzymamy kciuki. Od tego przetargu, a konkretnie od tego, kiedy wystawa powstanie, zależy termin otwarcia muzeum. Przed zwiedzającymi bramy koszar miały się otworzyć w święto miasta, teraz mówi się jednak o sierpniu. W pomieszczaniach pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku obiektu fortecznego, będzie można zobaczyć pamiątki związane z jednym z filarów historii Torunia, który do tej pory nie był należycie wyeksponowany. Toruń jest przecież jednym z niewielu miejsc, w których można prześledzić rozwój fortyfikacji od średniowiecza do połowy XIX wieku.

Toruński poligon artyleryjski jest najstarszym w Europie, a tradycje Torunia jako ośrodka szkolenia artylerzystów sięgają początków XVII stulecia. Twierdza, poligon, garnizon, ich wpływ na rozwój miasta... To wielki kawał niezwykle ciekawej historii, będzie się trzeba nieźle napracować, aby ją opowiedzieć. A to nie jest wszystko, bo przecież w muzeum przy dworcu autobusowym mają się również znaleźć pamiątki po utworzonym przez Niemców na lewym brzegu Wisły obozie jenieckim. Podczas okupacji, przez jego baraki oraz pomieszczenia zaanektowanych w tym celu fortów, przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy alianckich jeńców.

Muzealnicy cały czas gromadzą eksponaty. Jak już wcześniej informowaliśmy, do muzeum trafił m.in. jeden z dwóch zachowanych w Polsce Fahrpanzerów, czyli niemieckich mobilnych wieżyczek artyleryjskich z końca XIX wieku.

Będzie tam co oglądać, nie ma co do tego wątpliwości!