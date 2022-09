Kto pokieruje Dworem Artusa? Obowiązki dyrektora Dworu Artusa pełni obecnie Piotr Drozdowski. Sara Watrak

Zobacz galerię (6 zdjęć)

Łukasz Wudarski nie jest już dyrektorem Dworu Artusa w Toruniu. Od września kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury. Obowiązki dyrektora Dworu Artusa pełni obecnie Piotr Drozdowski. Do tej pory był on kierownikiem działu artystycznego. Taka sytuacja potrwa najpewniej do końca roku. Miasto już szuka nowego zarządcy.