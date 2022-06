KSW 71 w Toruniu. Artur Szpilka wygrał z Serhijem Radczenką. Zaliczył udany debiut w MMA [zdjęcia]

Formalnie walka Szpilki nie była wcale walką wieczoru - to miano otrzymał pojedynek o pas kategorii lekkiej między Marianem Ziółkowskim i Sebastianem Rajewskim. Przy całym jednak szacunku dla wspomnianej dwójki, nazwisko żadnego z nich nie przyciągnie przeciętnego kibica w takim stopniu, jak nazwisko Szpilki. W klatce bokser był zupełnym debiutantem, a i tak marketingowo gala kręciła się wokół niego - dzień przed walką to Szpilka i Radczenko zasiedli do pokazowej partii szachów, z nimi też przeprowadzono najwięcej wywiadów. KSW Szpilki potrzebowało - przy galach organizowanych nawet co miesiąc nie w każdą kartę da się wpisać Mameda Chalidowa czy Mariusza Pudzianowskiego. Szpilka, nawet bez żadnego doświadczenia w MMA, zagwarantował tymczasem bardzo duże zainteresowanie.