Księgowy FIFA wypłaca. Gigantyczne premie już czekają. Każdy wie, o co gra. 42 miliony dolarów dla mistrza świata!

Każda drużyna, która awansowała do turnieju w Katarze, tylko na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniami do imprezy, otrzymała od FIFA po 1,5 miliona dolarów.

Podział nagród pieniężnych na mistrzostwach świata w Katarze:

Aż głowa boli

Na biednego jednak nie trafiło... Liczyć zyski za coś, co robią inni, a koszty i ryzyka przerzucić na tych, którzy chętnie je poniosą? Brzmi jak biznes idealny? Tak właśnie działa Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej... Organizacja prowadzi swoje finanse w cyklach czteroletnich, w które wchodzą przygotowania do mundialu i przeprowadzenie całego turnieju. Taki sposób jest podyktowany faktem, że aż 95 procent jej przychodów jest związanych właśnie z mistrzostwami!

W ostatnim cyklu (2015-2018), działalność FIFA przyniosła 6,4 miliarda dolarów, z czego ok. 5,4 miliarda USD przypada na "mundialowy rok" 2018.

"Kryzys" - co zresztą zrozumiałe - nadchodzi poza mundialem i wpływy FIFA gwałtownie maleją. W ubiegłym roku to przychód... 766 milionów dolarów...