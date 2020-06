Krzysztof Bosak w Toruniu. Padł rekord frekwencji? [zdjęcia]

- Żyjemy w świecie demokracji sterowanej. Mamy szansę to odrzucić – mówił Krzysztof Bosak, kandydat na urząd Prezydenta RP, podczas spotkania w Toruniu. Polityk nie tylko zachęcał do oddania na niego głosu, lecz także do angażowania się w sprawy kraju.

Maraton wyborczy trwa. Toruń gościł ostatnio wielu kandydatów na urząd Prezydenta RP. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu nasze miasto odwiedzili Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Rafał Trzaskowski. W miniony wtorek z kolei do Torunia przyjechał Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast w środę, 24 czerwca, na Rynku Staromiejskim w Toruniu, pojawił się Krzysztof Bosak.

Najpierw kandydat spotkał się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o jednym ze swoich najważniejszych postulatów, czyli wprowadzeniu wysokiego progu kwoty wolnej od podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych. - Proste i niskie podatki to jest to, czego potrzebują Polacy. To jest to, o co chcemy walczyć. Chcemy, aby rozwój gospodarczy nie był krępowany absurdalnymi przepisami – mówił w Toruniu kandydat Konfederacji. W czasie konferencji prasowej głos zabrał również Sławomir Mentzen, toruński polityk wspierający Krzysztofa Bosaka. – Sytuacja dotycząca podatku Belki jest w Polsce naprawdę paradoksalna. Nie muszą tego podatku płacić polscy miliarderzy czy milionerzy, a muszą najdrobniejsi ludzie – mówił Sławomir Mentzen. Apelował, aby nie odbierać propozycji dotyczącej podatku Belki jako walki o to, aby bogaci mieli jeszcze więcej pieniędzy.

- Ujmujemy się za przeciętnymi polskimi rodzinami, za ludźmi chcącymi oszczędzać na emeryturę, za ludźmi, którzy chcą mieć jakiekolwiek oszczędności, a którym podatek Belki zabiera te pieniądze – mówił Sławomir Mentzen. Zapowiedział, że ustawa dotycząca podatku Belki będzie jedną z pierwszych ustaw, jaką Krzysztof Bosak złoży do Sejmu po objęciu urzędu Prezydenta RP.

Krzysztof Bosak odpowiedział też na nurtujące wiele osób pytanie: skąd brać pieniądze, jeśli nie z podatków? - Z prostych i niskich podatków. Gospodarka musi rosnąć, a przedsiębiorcy muszą mieć możliwość rozwijania swoich przedsiębiorstw. Stąd są źródła dochodów podatkowych – mówił.

Po krótkiej konferencji prasowej Krzysztof Bosak zwrócił się do swoich zwolenników. A tych zgromadziło się na toruńskiej starówce sporo, według organizatorów spotkania nawet 3000. – Mamy rekord frekwencji – cieszyli się członkowie sztabu.

Podczas spotkania w Toruniu, które było ostatnim przystankiem w podróży kandydata Konfederacji po Polsce, mówiono nie tylko o obniżeniu podatków. Krzysztof Bosak podsumował kończącą się kampanię , wspominał swoje początki w polityce i podkreślał rolę stażu. – Wiem, że zarzuca mi się młody wygląd – mówił. – Tymczasem działać zacząłem już w 2000 roku. W 2005 roku zostałem najmłodszym posłem.

Kandydat zachęcał nie tylko do oddania na niego głosu, lecz także do angażowania się. - Pomiędzy nami stoją przyszli radni, przyszli posłowie. Rozważcie to bardzo poważnie. Bądźmy strażnikami tego, co się dzieje z naszym państwem – apelował.

W Toruniu Krzysztof Bosak akcentował też, jak ważne jest pozostanie przy swoich ideach. – Zawsze towarzyszyła mi myśl, że to jest niemożliwe. Duże zainteresowanie, które widać w sondażach, w Internecie to nagroda za pryncypialność ideową, którą wielu polityków obiecało – mówił kandydat na Prezydenta RP.

Krzysztof Bosak zaprzeczył też temu, jakoby miał wykazywać tendencje prorosyjskie. – Rolą polskiego polityka jest przede wszystkim artykułowanie polskich interesów – uważa kandydat Konfederacji. W Toruniu Krzysztof Bosak poruszył także temat polityki migracyjnej. Twierdził, że debaty w Sejmie na ten temat w ostatnim czasie nie było. - To, co naprawdę istotne, odbywa się bez demokratycznej kontroli – mówił.

Nawiązał też do debaty w TVP, która odbiła się szerokim echem. – To była udawana debata. Każde pytanie dotyczyło rzeczy z przeszłości albo przyszłości. Nie dotyczyło aktualnych spraw. Jak mamy dyskutować o czymś, czego nie ma? – mówił Krzysztof Bosak. Na koniec spotkania podziękował wszystkim, którzy wspierali go w czasie tej kampanii i wyszedł do zgromadzonych, by sfotografować się ze zwolennikami. Wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca.

Powodzie i podtopienia w Polsce. Poszkodowani dostaną zasiłek?