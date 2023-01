Krystina Cimanouska w Toruniu - buntownik bez powodu czy dysydent polityczny? Cała prawda o ucieczce do Polski. Kulisy totalitaryzmu

Przypomnijmy zatem całą historię…

Igrzyska XXXII Olimpiady, sierpień 2021 roku, Tokio. Kierownictwo białoruskiej ekipy lekkoatletycznej zgłasza Krystinę Cimanouską - wbrew jej woli - do biegu eliminacyjnego w sztafecie 4x400 metrów. W ostatniej chwili, znienacka. Zawodniczka buntuje się, tłumaczy, że nie przygotowywała się do dystansu jednego okrążenia. Różnymi sposobami, wręcz szantażem, Jurij Majsewicz i Artur Szumak próbują zmusić zawodniczkę do startu. Ta odmawia.

Mówi o tym publicznie, w mediach, również tych społecznościowych. Reżimowa telewizja państwowa krytykuję postawę sprinterki.

Decyzję podejmuje po rozmowie telefonicznej z... babcią, która namawia Krystinę, by nie wracała na Białoruś. Cimanouska podkreśla, że nie chodzi o kwestie polityczne tylko wyłącznie o stricte sportowe.

Sztab białoruski jest bezwzględny - wycofuje Krystinę z koronnej konkurencji, biegu na 200 metrów i nakazuje powrót do Mińska. To koniec przygody z igrzyskami w Tokio. Cimanouska twierdzi w wywiadzie dla Associated Press, że działacze białoruscy jasno dali jej do zrozumienia, że spotka ją kara, jeśli wróci do domu...

Dochodzi do dramatycznych scen na tokijskich lotniskach.