Krótki spacer po jedzeniu. Tak uchronisz się przed groźną chorobą. 2 minuty wystarczą

Zalety ruchu i aktywności fizycznej są udowadniane przez różnego rodzaju badania. Dlatego też warto zawsze dbać o swoją kondycję. Okazuje się jednak, że nawet 2-minutowy spacer może wspomóc walkę z cukrzycą! Dlaczego tak jest? Kiedy najlepiej postawić na błyskawiczny spacer?

Jakie zalety ma szybki spacer?

O szybkim spacerze mówi się przede wszystkim dlatego, że jest on niezwykle dobry dla naszego układu pokarmowego. Oprócz poprawienia trawienia ma on duże znaczenie dla tego, ile cukru będzie znajdować się w naszej krwi. Dlatego też według badań (opublikowanych w "Sports Medicine") krótki, zaledwie 2-minutowy spacer po jedzeniu pomaga w wyraźnym zmniejszeniu rozwinięcia się cukrzycy typu 2.

Walka z cukrzycą a krótki spacer po jedzeniu

Po przeanalizowaniu różnorodnych badań naukowcy odkryli, że istotne jest to, co robimy zaraz po jedzeniu. Porównali oni to, jak na poziom cukru oraz insuliny we krwi wpływa zarówno siedzenie, jak i stanie oraz chodzenie. W poszczególnych badaniach badana osoby z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym bądź też osoby bez tego typu schorzeń. Co wyszło z badań?

Co wykazały badania?

Każde z siedmiu przeprowadzonych badań udowodniło, że nawet lekki spacer w kilka minut po posiłku wyraźnie zmniejsza skok cukru we krwi. Oznaczało to, że ograniczona była gwałtowność wzrostu i spadku poziomu cukru, co jest kluczowe zwłaszcza dla cukrzyków - oni bowiem muszą unikać tego typu wahań cukru.

Spacer po posiłku a o innej porze

Wśród wspomnianych badań znalazło się jedno, które pokazało, że istnieje o wiele większy wpływ kilkuminutowego spaceru (trwającego np. 10 minut) na poziom cukru we krwi aniżeli spacer trwający nawet pół godziny, który odbywa się w innych porach dnia. Co więcej, spacer zaraz po posiłku skuteczniej przyczynia się do utraty wagi aniżeli rozpoczęcie spaceru po przeczekaniu godziny od posiłku.

Czy wystarczy stać?

Badania wskazały, że po posiłku warto nawet stać, jeśli nie możemy pójść na spacer. Kluczowe jest to, aby unikać natychmiastowego siadania. Stanie może również znacząco obniżyć poziom insuliny oraz glukozy we krwi. Dobrym pomysłem jest np. wykorzystanie tego do pozmywania naczyń lub wykonania innych prac wymagających chodzenia po domu.

Praca siedząca a minispacer

Ważnym zaleceniem w postaci minispaceru jest również robienie tego, jeśli nasza praca ma wyraźnie siedzącą formę. W takiej sytuacji lepiej postawić na 2-minutowy krótki spacer niż nawet późniejsze bieganie na bieżni.

Jaka powinna być intensywność spaceru?

Na koniec zaznaczmy, że spacer powinien być... spacerem. Nie musimy pędzić, niemalże biec, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Wystarczy lekka intensywność spaceru. Kluczowe jest to, aby robić to zaraz po posiłkach, zwłaszcza tych głównych. Dlatego powinniśmy postawić na 2-minutowe spacery po śniadaniu, obiedzie oraz kolacji.