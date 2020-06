Kram LGBT w Rypinie przyciągnął mieszkańców [zobacz zdjęcia]

Na niedzielnym evencie pojawiła się m.in. Michalina Brokos, autorka petycji ws. uchylenia Samorządowej Karty Praw Rodzin. – Musiałam przyjść, bo tolerancja jest dla mnie czymś oczywistym – wyjaśnia Michalina Brokos. – Dobrze, że toruńskie stowarzyszenie zechciało wytłumaczyć mieszkańcom, czym jest LGBT i to w tak ciekawy, zupełnie pokojowy sposób, niczego nie manifestując. Na początku roku, po przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin, w internecie była duża dyskusja na ten temat, czytałam wiele negatywnych komentarzy o osobach LGBT. Myślę, że to wynika z niewiedzy. W niedzielę była szansa, żeby chociaż częściowo ją uzupełnić.

– Już od dłuższego czasu planowaliśmy przyjechać do mniejszych miejscowości – tłumaczy Przemek Szczepłocki ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności. – Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin przez Radę Miasta Rypin spowodowało, że Wasze miasto znalazło się na początku naszej listy. Zgłaszając to wydarzenie, zostaliśmy przyjęci bardzo profesjonalnie przez sekretarza magistratu. Rypin pod tym względem jest modelowym przykładem.

– To nie jest tak, że chcemy oskarżać władze Rypina o to, że są urodzonymi, zawodowymi homofobami, a Karta była tylko okazją, żeby to pokazać – podkreśla przedstawiciel Pracowni Różnorodności. – Moje zdanie, całkiem prywatne, jest takie, że władze Rypina nie do końca były świadome potencjalnych komplikacji, które pojawią się po przyjęciu tego dokumentu. Ich intencje były pewnie dobre i nie chcieli nikogo skrzywdzić, ale niestety mleko się rozlało.

Rypin pod lupą

Stowarzyszenie zapowiada dalsze działania na rzecz osób LGBT, których nie brakuje także w Rypinie.