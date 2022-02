Kradzieże zabytkowych lamp z willi przy ulicy Grunwaldzkiej i budynku muzeum w Toruniu

Zuchwałe kradzieże zabytkowych lamp w Toruniu!

Muzeum Etnograficzne w Toruniu przekazało bardzo przykrą wiadomość. Jak informuje, na początku lutego 2022 roku, prawdopodobnie w nocy 4, 5 lub 6 bieżącego miesiąca, z pracowni przy ul. Rabiańskiej (nad drzwiami od strony ulicy Pod Krzywą Wieżą) zniknęła ozdobna lampa w kształcie pochodni. Pracownicy muzeum proszą wszystkie osoby, które widziały lub zobaczą tę lampę o kontakt z nimi. To bardzo ważne, aby obiekt, który znalazł się tam po zeszłorocznym remoncie elewacji, wrócił na swoje miejsce.

Podobna sytuacja miała miejsce 7 lutego 2022 roku przy ulicy Grunwaldzkiej. W popularnym Centrum Aktywności Lokalnej "Willa z pasją" również dokonano kradzieży zabytkowych lamp. Prawdopodobnie w nocy, ktoś pod nieobecność pracowników wtargnął na teren CAL-u i wyrwał lampy. Właściciele w dość żartobliwy sposób podeszli do całej sprawy i mówią, że jeśli ta osoba stwierdzi, że lampy nie pasują jej do wystroju i zechciałaby je oddać, to będzie im bardzo miło.