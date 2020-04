Kozy z toruńskiego zoo bardzo tęsknią za zwiedzającymi

- Robimy wszystko, żeby zwierzęta nie odczuły żadnych skutków pandemii. I w pełni się to udaje. Nasi podopieczni mają wszystko, czego im potrzeba łącznie z regularną opieką weterynaryjną – opowiada Beata Gęsińska, dyrektorka Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. - Zwiedzających najbardziej brakuje kozom, które przyzwyczaiły się do dokarmia granulatem zakupionym w kasie i do kontaktu z dziećmi. Smutno jest też małpkom, które uwielbiały obserwować ludzi. Z ciszy i spokoju w zoo cieszą się natomiast koty. Zauważyliśmy, że nasze rysie już nie chowają się na swoim wybiegu, ale wygrzewają na wyeksponowanych na widoku platformach.

Wyludnione alejki dla wielu gatunków oznaczają nudę. Z tego powodu ich opiekunowie starają się o zapewnienie rozrywek. - Drapieżniki dostają mięso podwieszone gdzieś na konarach czy drzewach. Chodzi o to, by zadały sobie trochę trudu nim dorwą się do pokarmu. Te zwierzęta, które jedzą owady, też muszą się postarać. Świerszcze chowamy im w sianie – dodaje Beata Gęsińska.

W toruńskim zoo już teraz muszą myśleć o oszczędnościach. Zrezygnowano z nabycia nowych zwierząt, które miały przyjechać do Torunia z zagranicy. Taki transport jest bardzo kosztowny. Ograniczone będą też własne przychówki wśród kopytnych z obawy o to, że nie będzie gdzie przekazać nadwyżek hodowlanych. Specjalne implanty hormonalne dostaną m.in. markury oraz takiny.

Wstrzymane zostaną także planowane inwestycje. Remonty dachów w zoo, które są absolutnie konieczne, wykonane zostaną własnym sumptem. W ten sam sposób powstaje nowa łąka, z której skorzystają między innymi ogrodowe pszczoły.

To, co dodatkowo martwi szefostwo i pracowników ogrodu, to wszechobecna susza. Są poważne obawy, że może zabraknąć siana dla kopytnych w zoo. Dla nich plony zebrane z łąk to podstawa codziennego pożywienia. Ogród kupuje siano od rolników z podtoruńskich miejscowości. Jeśli oni sami zbiorą go mało, to nie będą mogli odsprzedać. A wtedy z karmą dla kopytnych może być krucho.