Koszmarny błąd w Cierpicach. Zawieszeni tylko policjanci, strażacy i prokurator - nie

Pomyłka podczas wypadku w Cierpicach

Pięciu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu, którzy pracowali na miejscu wypadku, to na razie jedyne osoby, które ponoszą konsekwencje makabrycznej pomyłki służb w Cierpicach. Od razu zostali zawieszeni w obowiązkach. Wszczęto wobec nich postępowania dyscyplinarne. To doświadczeni policjanci: mają od 8 do 18 lat stażu. Jest wśród nich zastępca naczelnika toruńskiej "drogówki'.

Trzy miesiące bez połowy pensji. Czy zawieszenie nie było pochopne?