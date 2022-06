Koszary Torunia w roli głównej "Mrocznych dzielnic" TVP3. Ale to już historia!

Główną rolę w programie natomiast odegrały koszary, jak potocznie nazywa się w Toruniu budynki z pruskiego muru przy ul. Mickiewicza. A także - to sprawa oczywista - ich mieszkańcy. Telewizyjna wizyta dokonała historycznego zapisu chwili, bo miejsce to właśnie kończy przechodzić wielką metamorfozę. Finał? Latem.

Koszary to faktycznie był kiedyś mroczny adres. Ale w sierpniu finał wielkiego remontu za 5 mln zł!

Koszary to budynki przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150. W tych trzech należących do miasta budynkach znajduje się 141 mieszkań, z czego połowa to socjalne. Mieszka w nich prawie pół tysiąca osób. Nieremontowane od lat domy wyglądały po prostu strasznie. To już jednak przeszłość! Wielki remont ruszył tutaj jesienią 2021 roku. Zakończyć ma się już niedługo - w sierpniu 2022 roku. Efekty prac już widać gołym okiem.