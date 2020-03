Koronawirus: więzienie za złamanie kwarantanny domowej. Jak się zachować w czasie kwarantanny? PROCEDURY Nawet 3 lata więzienia?

"Jeżeli jesteśmy w kwarantannie to musimy być w domu. Nie wolno nam wychodzić po bułki do sklepu, nie możemy wychodzić z psem, nie możemy wyjść do kina, a takie przypadki były w innych krajach. Dowożeniem jedzenia zajmuje się wojewoda. O zabranie psa na spacer można poprosić sąsiada" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z portalem gazeta.pl.