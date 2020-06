Koronawirus w Urzędzie Marszałkowskim. Kolejne zakażenia

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach obecność wirusa SARS-CoV-2 wykryto u pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. To w tej chwili 5 osób.

Od wtorku do piątku testom poddawani są wszyscy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Badania prowadzą Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy (próbki pobierane są w toruńskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym). Są to testy genetyczne.

Każdy pracownik, od którego pobrano wymaz, pracuje zdalnie do czasu, aż wynik wykluczy zakażenie. W tej chwili to 3/4 urzędników. W piątek do urzędu wrócą ci, u których nie stwierdzono obecności wirusa.