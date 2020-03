Koronawirus w Toruniu? Oto wyniki badań! Najnowsze dane sanepidu

Jak już informowaliśmy, do toruńskiego szpitala zakaźnego trafiły dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa. Obie do szpitala zgłosiły się same z objawami grypopodobnymi, obie wcześniej wróciły z północnych Włoch.

- Od obojga pobrano próbki i wysłano do badania w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie - informowała Joanna Biowska, rzeczniczka toruńskiego sanepidu.

W sobotę wyniki dotarły do Torunia.

- Wyniki u obu osób są ujemne - mówi Joanna Biowska.

Grupa młodzieży, która przyjechała z włoskiej Lombardii w ramach wymiany uczniowskiej do III LO, wyjechała z Torunia zgodnie z planem.