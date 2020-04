Koronawirus w Toruniu: drugi oddział szpitala zamknięty! Raport prezydenta miasta o epidemii

Urologia to już kolejny oddział zamknięty w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Doszło do tego w sobotę, 4 kwietnia, o czym prezydent Michał Zaleski poinformował dziś podczas videokonferencji prasowej. Powodem było stwierdzenie zarażenia koronawirusem pracownika oddziału. Wcześniej, bo 31 marca, zamknięta została hematologia. Tam odkryto aż 30 zarażonych, w tym 14 pacjentów. Jedna z pacjentek zmarła dzień po ewakuacji do lecznicy w Grudziądzu.

- Widzimy postęp epidemii. Kilkakrotnie co tydzień zwiększa się liczba osób zarażonych wirusem - podkreślił prezydent Michał Zaleski. Podał smutny stan na 6 kwietnia: 59 osób zarażonych, 685 osób objętych kwarantanną.

Sytuacja w szpitalu miejskim, w ocenie prezydenta, jest pod kontrolą. Działa 8 pozostałych oddziałów. Wstrzymane są przyjęcia na zabiegi planowe, ale działa wciąż Izba Przyjęć. Wciąż jeszcze oczekiwane są wyniki testów na obecność koronawirusa od 50 osób związanych z hematologią. Dotąd pobrano próbki w lecznicy od 241 osób. Niebawem oczekiwanie na wyniki testów powinno się skrócić, bo szpital podpisał umowę z Instytutem Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.