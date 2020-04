Koronawirus na Batorego w Toruniu. Rodziny zakażonych chcą śledztwa!

Bezspornym jest, że torunianka uległa zakażeniu koronawirusem. Mieszkała pod jednym dachem z córką i matką, u których testy na jego obecność dały wynik ujemny. Nie zachorował nikt z całej tej rodziny ani spośród znajomych. Mobilność 41-latki była bardzo ograniczona: sprowadzała się do kursowania między domem a centrum dializ przy ul. Batorego. W kontekście tak licznych zakażeń, które odkryto w szpitalu i centrum przy ul. Batorego, a także listu lekarza mówiącego o zaniedbaniach, podejrzenie narażenia życia i zdrowia jest tutaj całkowicie zasadne. Sprawę drobiazgowo winny wyjaśnić organy ścigania. Tak z uwagi na dramaty, do których już doszło, jak i ze względu na interes społeczny. Tak, by sytuacja nie powtórzyła się np. jesienią, na kiedy prognozowana jest druga fala epidemii - mówi adwokat Michał Wiechecki.