Koronawirus już w dwóch toruńskich szkołach. Czy to początek końca nauki stacjonarnej?

Toruń. Koronawirus w III Liceum Ogólnokształcącym!

Jak udało się nam ustalić, podstępny koronawirus zaatakował najpierw w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Krynickiej na Bielawach. Jeden z uczniów miał pozytywny wynik testu, co spowodowało konieczność skierowania na kwarantannę całej jego klasy. Chodził w sumie o 26 dzieci. Trwało to wszystko do 13 września, a dziś szkoła pracuje już normalnie.

Mamy też informacje o zakażeniach w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Raszei na toruńskiej Skarpie. Tam koronawirusa potwierdzono najpierw u jednego z nauczycieli, potem z kolei u licealisty. Kwarantanną i zdalnym nauczaniem objęto w sumie kilkadziesiąt osób z różnych klas. Tak stan rzeczy ma potrwać do 19 września.