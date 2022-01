Koronawirus. Jaką szczepionkę wybrać na trzecią dawkę? Która jest najbardziej skuteczna?

Zobacz wideo: Sprawdzamy, co w Polsce drożeje najszybciej:

Co po AstraZenece?

Trzecia dawka szczepionki na Covid-19. Jakie preparaty?

W pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień dostępne były szczepionki trzech producentów: Pfizer BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax) oraz AstraZeneca (od marca 2021 r. dostępna pod nazwą Vaxzevria).

Decyzją resortu zdrowia, dawkę przypominającą w Polsce podaje się w formie preparatu Pfizera lub Moderny. Zaleca się, by jako trzecia podana została szczepionka tego samego producenta, co podczas poprzednich szczepień, ale nie dotyczy to wszystkich preparatów.

Osoby zaszczepione szczepionkami Spikevax oraz Comirnaty powinny jako trzecią dawkę wybrać ten sam preparat, choć mogą zdecydować się także na ten drugi (Pfizer po Modernie lub Moderna po Pfizerze).