- Wydatki na edukację realizowane są w ramach zatwierdzonego budżetu na bieżący rok i miasto nie dokonało, ani nie planuje w tym zakresie żadnych cięć. Wręcz przeciwnie - z aktualnych danych wynika, że do chwili obecnej placówki oświatowe wydatkowały na środki ochrony indywidualnej przed wirusem SARS-CoV-2 kwotę 107 tys. zł ponad pierwotny plan – informuje Adrian Aleksandrowicz z Urzędu Miasta Torunia. - Ponadto miasto aktualnie przygotowuje się do zakupu laptopów dla uczniów w związku z koniecznością nauki zdalnej. To też zakup ponad pierwotny plan wydatków w tej sferze. W pełnej wysokości zostały wypłacone wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli za marzec. Nieco inne zasady obowiązują w zakresie wypłaty wynagrodzeń nauczycielom. Co z nimi będzie?