Kopia manuskryptu zamiast oryginału z Książnicy Kopernikańskiej? Są takie pomysły!

Chodzi o "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quattuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Pannoniae regem". Jego autorem jest Naldus Naldius, pochodzący z Florencji humanista i pisarz działający na dworze króla węgierskiego Macieja Korwina. To właśnie tam dokument początkowo był przechowywany. Jednak w połowie XVI wieku trafił do Torunia i jest tu do dziś.

Projekt ustawy w sprawie manuskryptu trafił do sejmu na początku lutego. I zaraz o sprawie zrobiło się głośno. Jak się jednak dowiedzieliśmy, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki już wcześniej prowadził nieoficjalne rozmowy w sprawie rękopisu. Przyznał to w rozmowie z dziennikarzami w poniedziałek (7 lutego). - Byłem pytany o tę pozycję, o pomysł ewentualnego przekazania manuskryptu stronie węgierskiej – potwierdza marszałek i dodaje jednocześnie, że opinia Biblioteki Narodowej, przygotowana dla Ministerstwa Kultury oraz Narodowej Rady Zasobów Bibliotecznych, była - jego zdaniem druzgocąca i jednoznaczna. W związku z tym wydawało się, że sprawa nie znajdzie swojej kontynuacji. Tak się jednak nie stało. W obliczu tych faktów marszałek wyraża swój zdecydowany sprzeciw - nie wyobraża sobie, by manuskrypt mógł opuścić Książnicę Kopernikańską. Podkreśla, że to bezcenne dzieło musi zostać w Toruniu. Sprawę szeroko komentują politycy.