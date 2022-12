Konwój z Torunia do Łucka w Ukrainie. Dary zbierało całe miasto!

Zbiórki darów prowadzono we wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach. Potrzebne do przetrwania zimy w Ukrainie rzeczy przynosili rodzice, uczniowie, nauczyciele. Zbierano też pieniądze, by kupić potrzebne sprzęty. Tak było np. w SP nr 1 na starówce, gdzie specjalnie w tym celu zorganizowano kiermasz ciasteczkowy. Podobnie wzruszających inicjatyw było zresztą więcej.

Wypełnione darami dwa samochody wyruszyły z Torunia do Łucka w nocy, 21 grudnia. W momencie, w którym Państwo czytacie tekst, powinny już dotrzeć do Łucka - granicę przekroczyły spokojnie. Wśród darów przekazanych przez przedsiębiorców, firmy, spółki miejskie, szkoły, instytucje oraz mieszkańców były m.in.: produkty spożywcze, takie jak woda mineralna, cukier, mąka, kasza, makaron, ryż, mleko, cukierki, czekolady, kawa, herbata, napoje gazowane, kiełbasa, ryby w puszce, sosy w słoikach, pasztety, konserwy, owoce i warzywa; produkty pierwszej pomocy, typu apteczki, plastry, bandaże, syropy oraz leki; produkty kosmetyczne: papier toaletowy, pampersy, chusteczki, kremy, płyny, mydło i szampony; ponadto ubrania, czapki, kurtki, rękawiczki, kalesony, koce, buty zimowe, odzież termiczna, zabawki, sztućce i in.

Łącznie dwoma samochodami pojechało: 8 palet, 271 kartonów, 14 agregatów i 2500 worków. Dary przekazały: PAK Sp. z o.o., Ubezpieczenia, Hotel 1231, Monvit, Torimpex, Gazzella, Lenkiewicz, Polska Grupa Spożywcza, Urbitor, Toruńskie Wodociągi, TZMO, Grupa kapitałowa Boryszew, Mentor, Hendrickson, Aria-bis, Broker ubezpieczeniowy EIB, MPO, MZK oraz przychodnia specjalistyczna. Oprócz ww. firm, spółek miejskich i przedsiębiorstw dary dostarczyli do wyznaczonych punktów mieszkańcy Torunia oraz Wydziały Urzędu Miasta Torunia.

