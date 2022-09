Kontrowersje wokół boiska przy Rusa. Piłka jest jedna, kosze są dwa, a zaparkowanych samochodów wiele

To była szybka akcja, jak mówi się na podwórku - krótka piłka. W środę na forum internetowym pojawił się pomysł, aby na boisku przy ul. Rusa zorganizować popołudnie z koszykówką, w niedzielę na boisku pojawiły się trzy grupy z piłkami. Kosze były dwa, piłek było więcej, ale wszyscy się zmieścili. Amatorzy gry bardziej dynamicznej uwijali się pod jednym koszem, zaś młodsze zawodniczki rzucały do kosza drugiego. Inni wreszcie przyszli głównie po to, aby się spotkać i porozmawiać. Wszyscy biegali między samochodami, ponieważ - jak niedawno pisaliśmy - boisko na osiedlu Tysiąclecia stało się nieoficjalnym parkingiem. W niedzielę na sfatygowanej płycie boiska stało dziewięć aut, chociaż tuż obok na legalnych parkingach było sporo wolnych miejsc.