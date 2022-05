Konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu Na Skarpie. Co jeszcze będzie konsultowane w 2022 r.?

Rada Okręgu Skarpa wystąpiła do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie uspokojenia ruchu na ulicach Kosynierów Kościuszkowskich oraz Ligi Polskiej - na odcinku od Szosy Lubickiej do Ronda Honorowych Dawców Krwi. Wnioskodawcy uważają, że wprowadzenie dodatkowych rozwiązań infrastrukturalnych i ograniczenie prędkości przyczyni się do uspokojenia ruchu na tych ulicach.