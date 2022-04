Konkurencja dla Rossmanna? W Polsce pojawi się niemiecka drogeria. Co to może oznaczać dla Rossmanna?

Rossmann jest marką, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Sieć drogerii cieszy się niezwykłą popularnością w naszym kraju i w praktyce można powiedzieć, że zdominowała rynek w Polsce. Jednak nie wiadomo, jak długo potrwa ten stan. Zgodnie z zapowiedziami niemieckich przedsiębiorców do Polski wejdzie DM Drogerie Markt. Jest to sieć drogerii, która opanowała rynki w kilku europejskich krajach. Czy u nas też zdoła to zrobić? >>>>>

Polska Press