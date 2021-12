Koniec meliny przy ul. Wysokiej w Toruniu! Prowadzący nielegalny handel zatrzymani przez policję

- Co się stało, że po tylu latach wkroczyła tu policja, nie wiemy. Melina była tu od dawna. Jak liczymy, to od 30 lat - opowiadają mieszkańcy starówki w Toruniu. - Gdy żył gospodarz, kupić tu można było nie tylko lewy tytoń, ale i alkohol. Trunek był już tak popularny w mieście, że nawet miał swoją nazwę od nazwiska sprzedawcy...

Melina w Toruniu. "Ruskie fajki" można tu było kupić w cenie 8,50 zł za paczkę

Rozrabiany kiedyś przy ul. Wysokiej lewy spirytus faktycznie obrósł już na starówce legendami. Podobnie jak sam lokal. - Jeny, co to była za melina, co tam się działo. Były czasy, że o każdej porze dnia i nocy "się tam lało". Można było i kupić, i skonsumować na miejscu. Ale niektóre historie to się do prasy nie nadają - zastrzega kolejna nasza rozmówczyni.