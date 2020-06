Konferencja PiS w Toruniu. Będzie 30 mln zł dla miasta. Padły kontrowersyjne słowa o LGBT [ZDJĘCIA]

Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika zgromadziło się wielu działaczy PiS. Oprócz posła Zbigniewa Girzyńskiego, prof. Mirosława Golona i prof. Wojciecha Polaka, w konferencji wzięli udział radni, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, a także sympatycy partii.

Tarcza dla samorządów. Do Torunia trafi 30 mln

Podczas spotkania Zbigniew Girzyński przekazał informację na temat tarczy antykryzysowej dla samorządów. W ramach tego programu do Torunia trafi kwota blisko 30 mln złotych. - To pieniądze kierowane wprost do samorządów, nie trzeba ich rozliczać w tym roku – mówił Zbigniew Girzyński. Michał Jakubaszek dodał, że choć środki te zostaną przekazane gminom i powiatom, trafią jednocześnie do toruńskich przedsiębiorców, którzy realizują zadania inwestycyjne samorządów. - Pozwoli to na utrzymanie miejsc pracy czy podwyższenie wynagrodzeń – twierdzą działacze PiS.