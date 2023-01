Komu przysługuje emerytura minimalna? Ile wynosi? Kto jej nie otrzyma?

Co wlicza się do stażu pracy?

Czym jest emerytura minimalna?

Pod pojęciem emerytury minimalnej kryje się najniższa emerytura, jaka co do zasady może być wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej mówiąc, jeśli spełni się określone warunki i seniorowi przysługuje emerytura poniżej wskazanej sumy minimalnej, świadczenie zostanie podniesione do tej kwoty. Ile wynosi emerytura minimalna i jakie warunki musimy spełnić?