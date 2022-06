Komandor Henryk Kłoczkowski. Błyskotliwa kariera ze smutnym finałem

Jakie związki miał z Toruniem oficer, który asystował przy budowie ORP "Orzeł", a następnie przyprowadził okręt do Polski i dowodził nim w pierwszych dniach wojny?

video]24691[/video]

Henryk Wincenty Kłoczkowski s. Bronisławy z d. Kalinowskiej i Eugeniusza, inżyniera komunikacyjnego, pracownika kolei, urodził się 26 października 1902 r. w Sankt Petersburgu. W wieku 10 lat wstąpił do Szkoły Kadetów Morskich – ukończył pięć klas, a następnie jedną klasę w Szkole Podchorążych, której nie ukończył, bo po przewrocie bolszewickim szkoła została w roku 1918 zlikwidowana.

Znalazł się w Żytomierzu, gdzie 1 kwietnia 1920 r. wstąpił ochotniczo do 5 pułku piechoty Legionów i wziął udział w ofensywie kijowskiej. Od 2 maja we Flotylli Dnieprowej. 25 tm. przydzielony do Kadry Marynarki Wojennej, a od 20 czerwca w II Baonie Morskim – wziął udział w walkach pod Grodnem, Wiszniowcem, Zambrowem i Wyszkowem, gdzie batalion został rozbity i wycofany do Torunia. Tu w 1 kompanii I Baonu, który prowadził walki w okolicach Lubicza likwidując rozbite oddziały bolszewickie. Potem ponownie w Kadrze MW a od 12 lutego 1921 r. w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych w Bydgoszczy. Został zakwalifikowany na dowódcę plutonu, 1 kwietnia awansował do stopnia sierżanta podchorążego, a miesiąc później skierowany na praktykę do 78 pp w Baranowiczach, gdzie został dowódcą plutonu w 6 kompanii, a 23 czerwca dowódcą 9 komp. Jednak ciągoty morskie przeważyły i 2 października (ponad dwa miesiące przed ukończeniem Szk. Pchor.) został słuchaczem Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej w Toruniu. 1 marca 1923 r. awansowany do stopnia podporucznika a sześć dni później formalnie, ponownie przeniesiony z 78 pp.

Kiedy Henryk Kłoczkowski na dobre związał się z marynarką?

Wrócił do marynarki i już 13 kwietnia 1923 r. został zaokrętowany na ORP „Kaszub”. Od 27 września na ORP „Mazur”. W tym czasie (maj-1 października) ukończył z pierwszą lokatą III Tymczasowy Instruktorski Kurs w Toruniu i otrzymał pochwałę za pracę dyplomową. 17 listopada mianowany oficerem zawodowym. Kolejna zmiana przydziału służbowego miała miejsce 9 maja 1924 r. – jako słuchacz OSMW dostał przydział do Dywizjonu Torpedowców Flotylli 41. Tutaj 28 sierpnia uzyskał I nagrodę za strzelanie artyleryjskie. Od 12 września we Flotylli Pińskiej na pokładzie ORP „Warszawa”. 1 października awansowany do stopnia porucznika marynarki (ze starszeństwem od 1 maja). 8 stycznia 1925 r. przeniesiony na ORP „Warta”, 14 czerwca został oficerem nawigacyjnym na okręcie transportowym i szkolnym ORP „Wilja” a 10 października oficerem instruktorem-wykładowcą i prowadzącym referat „mobilizacyjny)” w Szkole Specjalistów Morskich w Świeciu. 8 kwietnia 1926 r. przeniesiony do kompanii II technicznej SSM.

Jakie zagraniczne szkoły ukończył przyszły dowódca "Orła"?

24 września 1924 r. został skierowany do Oficerskiej Szkoły Torpedowej (Ecole d’officers Torpilleurs) w Tulonie. Ukończył ją 28 lutego 1927 r. i natychmiast kontynuował naukę w kolejnej francuskiej szkole – pływania podwodnego (Ecole de Navigation Sous-Marine). Ukończył ją 30 czerwca i rozpoczął praktykę na różnych francuskich okrętach podwodnych. Do kraju wrócił w listopadzie.

13 grudnia Dowódca Floty przydzielił go ponownie do SSM, gdzie okresowo pełnił i funkcję zastępcy Szefa służby broni podwodnej, oraz dowódcy ORP „Sosnkowski”, a 23 stycznia 1928 r. został dowódcą II komp. i wykładowcą broni podwodnej. 9 marca wyznaczony Kierownikiem klasy motorzystów przy Komendzie P.W. w Gdyni, a dwa miesiące później (15 maja) objął stanowisko zastępcy dowódcy ORP „Kujawiak” i jednocześnie oficera torpedowego Dywizjonu Torpedowców – na tym stanowisku (do 17 stycznia 1930 r.) brał udział i w egzaminach kursów podoficerskich. 15 czerwca został dowódcą ORP „Kujawiak” w Dywizjonie Szkolnym, a czasowo i ORP „Śląsk”.

11 lutego 1930 r. wybrany do składu Oficerskiego Sądu Honorowego dla Oficerów młodszych przy Dowództwie Floty. 1 marca wyznaczony na stanowisko oficera broni podwodnej ORP „Wilk” i był nim do 17 września kiedy to wyjechał do Komisji Odbiorczej we Francji, gdzie uczestniczył w budowie ORP „Żbik” i 14 grudnia 1931 r. został na nim oficerem nawigacyjnym. 1 stycznia 1932 r. awansowany do stopnia kapitana marynarki. 25 kwietnia mianowany zastępcą dowódcy ORP „Żbik”. W tym czasie był z wizytą w Sztokholmie. 4 listopada powrócił na dowódcze stanowisko na ORP „Kujawiak”, ale szybko, bo 20 grudnia, został przeniesiony do Dywizjonu Łodzi Podwodnych na ORP „Żbik”, którego został dowódcą. 11 stycznia został dodatkowo wyznaczony kierownikiem Kursu elektryków łodzi podwodnych, a następnie 16 stycznia 1934 r. i dochodzącym wykładowcą na I Kursie Oficerów Broni Podwodnej. Wyróżniał się jako organizator i wynalazca broni i łodzi podwodnych i zbierał za to pochwały, np. 21 lutego za wykazaną inicjatywę przy ulepszaniu sprzętu broni podwodnej, a także był z wizytami w Kopenhadze (1934) i Tallinie (1935). W dniach 1-lutego – 30 kwietnia 1935 r. był słuchaczem Oficerskiego Kursu Taktycznego, a potem wykładał i szkolił innych na Kursach Oficerów Podwodnego Pływania.

Kiedy Kłoczkowski objął dowództwo "Orła"?

1 stycznia 1936 r. awansowany do stopnia komandora podporucznika. W okresie lipiec- 25 września 1936 r. ukończył w Toruniu następny, IV OKT. Od sierpnia 1938 r. uczestniczył w Holandii w budowie ORP „Orzeł”, którego dowódcą został 2 lutego 1939 r. Tydzień później przyprowadził okręt do Gdyni.

Jakie były wojenne losy komandora Kłoczkowskiego?