Kolejny śmiertelny wypadek w rejonie ronda Czadcy w Toruniu. Kiedy wreszcie stanie się ono bezpieczne?

Toruń. Kolejny śmiertelny wypadek na Legionów, w pobliżu ronda Czadcy. Czy MZD je zabezpieczy?

We wtorek rano na przejściu dla pieszych przed zajezdnią MZK przy ul. Legionów kierowca śmiertelnie potrącił starszą kobietę. 82-latka jest drugą osobą, która w tym roku zginęła w rejonie ronda Czadcy.

Do wypadku doszło koło godz. 7. Wokół było ciemno, jednak samo przejście jest oświetlone. W internecie pojawił się film z tego zdarzenia. Widać na nim, że kierowca jechał szybko. Niestety jest to kolejna tragedia w tym rejonie, wiosną na przejeździe rowerowym u wylotu Wielkiego Rowu została potrącona znana toruńska stomatolożka. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła.