Kolejne obostrzenia w MZK związane z epidemią koronawirusa

Od środy obowiązują kolejne ograniczenia władz centralnych mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Żeby torunianie mogli przestrzegać tych zaleceń, miasto zwiększyło od środy liczbę kursów autobusów i tramwajów. W godz. 5 – 7.30, a więc w czasie porannych dojazdów do pracy, wprowadzono 22 dodatkowe, dublowane kursy autobusów: siedem kursów na linii 10, pięć kursów na linii 11, pięć kursów na linii 30 i także pięć na linii 34.

Ponadto ze względu na dość duże zainteresowanie linią nr 32, od 26 marca mało pojemne autobusy klasy midi zostaną zastąpione autobusami klasy maxi (12-metrowymi) i w związku z tym zmieniona zostanie trasa przejazdu tej linii. Autobusy pojadą z pętli Pawia, bez wjeżdżania w Osiedle Wrzosy I (omijając przystanki Wrzosowa, Jastrzębia, Myśliwska), ul. Szosa Chełmińska, aż do ul. Żwirki i Wigury (omijając przystanek Jesienna – zamiennie Bartkiewiczówny), z której od przystanku Szpital Bielany pojadą dalej ul. św. Józefa – dalej trasa bez zmian. Od 28 marca zlikwidowana będzie linia tramwajowa nr 8 , jeżdżąca na trasie pl. Rapackiego – Motoarena. Powodem jest bardzo małe zainteresowanie przejazdami.

- Liczymy na samodyscyplinę pasażerów, na ich odpowiedzialność za siebie i innych. Ponadto kontrolerzy będą liczyli pasażerów i zwracali uwagę, jeśli pojazd będzie przepełniony. Jeśli będzie w nim zbyt dużo pasażerów, odjazd zostanie wstrzymany – zastrzega Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu. - Co ważne, na przystankach komunikacji miejskiej umieszczono informacje na temat nowych zasad korzystania z pojazdów. Z kolei poszczególne autobusy i tramwaje zostały opatrzone informacjami o dopuszczalnej liczbie pasażerów, którzy mogą jednocześnie przebywać w danym pojeździe.

Ponadto pasażerowie proszeni są o zajmowanie co drugich miejsc w każdym pojeździe komunikacji publicznej. Powinni zachować też jak największą odległość od siebie i w miarę możliwości nie dotykać poręczy ani przycisków. Zawsze trzeba czekać, aż drzwi się samoczynnie otworzą na przystanku.

Warto przypomnieć, że już od lutego dodatkowo, poza zwykłym sprzątaniem, codziennie dezynfekowane są wszystkie pojazdy MZK specjalnym środkiem na bazie chloru. Ponadto codziennie pojazdy są zamgławiane, co jest jeszcze lepszą metodą dezynfekcji. We wszystkich autobusach i tramwajach wyznaczono strefy ochronne. Ponadto pracownicy MZK są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz mają codziennie przy wejściu do pracy mierzoną temperaturę.