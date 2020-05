Kolejki w urzędzie miasta. Jak długo poczekamy na dowody osobiste i prawa jazdy?

- Wciąż wiele osób musi wymienić prawo jazdy. Wprawdzie wydłużono ustawowo czas na tę wymianę, ale są tacy, które muszą służbowo jechać za granicę i dowód jest im niezbędny – mówi Anna Brzezik-Magdowska. - Szkoły jazdy już wznowiły zajęcia, w związku z czym jest dużo wniosków o wydanie tzw. profilu kandydata. Coraz więcej też trafia do nas informacji z urzędów w innych miastach, że przerejestrowano tam pojazd z Torunia i wniosków o podjęcie przez nas stosownych procedur. Słyszymy zresztą od naszych interesantów, że np. komisy zamknęły place, ale sprzedają pojazdy przez internet.

Wbrew pozorom, z powodu czasowego zamknięcia szkół jazdy nie zmniejszyła się bardzo znacząco liczba wydawanych dokumentów uprawniających do kierowania. Epidemia nie zahamowała też całkiem sprzedaży pojazdów.

Przypomnijmy: chcąc zarejestrować lub wyrejestrować samochód, trzeba termin wizyty w Wydziale Komunikacji ustalić poprzez system kolejkowy na stronie: um.torun.pl. Wniosek o rejestrację samochodu można złożyć także za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo wrzucić do urny ustawionej przy wejściu do Wydziału Komunikacji. Na odbiór dowodu rejestracyjnego umawiamy się telefonicznie. Zgłoszenia o kupnie lub sprzedaży pojazdu można przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub tradycyjną pocztą albo włożyć do urny. Termin odbioru prawa jazdy ustalamy poprzez wspomniany system kolejkowy.