Kolejki do specjalistów - jak długo czeka się na wizytę u lekarza?

Na stronie NFZ są terminy do wszystkich poradni i oddziałów z regionu. Do neurologa pierwszy wolny termin znajdziemy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na oddziale neurologicznym. Dzwoniliśmy pod numer podany na stronie NFZ i zostaliśmy przekierowani do poradni neurologicznej, więc trudno mówić o pierwszym terminie. Dodajmy, że pierwszy wolny termin to 17 lutego, czyli... dwa dni temu. Pierwsze wolne terminy na konsultację do neurologa w poradniach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, czy Grudziądzu pojawiają się dopiero w marcu. Zobacz także: Najlepsze przychodnie w Toruniu Prawniczka z Torunia o życiu ze stomią Koszmarne wypadki przy pracy w regionie NFZ stara się kolejki zmniejszyć, ale niezadowolonych pacjentów wciąż przybywa. Czekanie na diagnozę i rozpoczęcie leczenia wiąże się z dużym stresem. Wielu pacjentów kolejki omija, udając się od razu na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tam też się czeka, nawet kilka godzin, ale nie jest to kilkanaście miesięcy, które mogą mieć bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o rozpoczęcie leczenia. Często pacjenci nie mają też wyjścia - idą na SOR z powodu bólu i innych dolegliwości, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie, a termin wizyty u lekarza jest odległy.

Polska Press/archiwum