Kolęda 2020 w Toruniu. Kiedy i które ulice? Oto plan kolędy w toruńskich parafiach

Jak WOŚP pomaga toruńskim szpitalom?

WOŚP 2020 w Toruniu już 12 stycznia! Do tej pory hojność torunian przekłada się jednak na to, co daje nam orkiestra. Na szpitalnych oddziałach w całym mieście działa specjalistyczny sprzęt zakupiony przez WOŚP. Jego wartość to aż 8,1 mln zł!