Kodeks Pracy do zmiany. Pracownik dostanie więcej urlopu, ale jest pewien haczyk! Sprawdź jaki konkretnie

Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Obie regulacje pochodzą z 2019 r., a czas na ich implementację upływa 2 sierpnia.

Kodeks Pracy do zmiany. Kto dostanie więcej urlopu?

Z zapowiedzi wynika, że pracownik będzie mógł wziąć pięć dni wolnego rocznie, by opiekować się krewnym (synem, córką, matką, ojcem lub małżonkiem) lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Taki urlop będzie jednak bezpłatny.

– To sprzeczne z unijną dyrektywą, która zakłada odpłatność tego urlopu na poziomie przynajmniej wynagrodzenia chorobowego – mówi Katarzyna Siemienkiewicz. I dodaje, że pracownicy będą korzystać z takiego wolnego w ostateczności, gdy już wykorzystają 14 dni zwolnienia na opiekę nad chorym członkiem rodziny.