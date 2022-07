Kobieta zapłaciła ratę o 4 grosze niższą. Windykacja nie dała jej spokoju nawet nocą

Młoda bydgoszczanka ma kredyt mieszkaniowy. Zaciągnęła go we wrześniu 2022 roku. Od października, co miesiąc, dostaje nowy harmonogram. - Bank informuje mnie o coraz wyższych ratach - mówi kobieta. - To skutek dziesięciu z rzędu podwyżek stóp procentowych. Od jesieni rata podskoczyła mi z 1400 złotych do ponad 2600.

Ostatnio o tę końcówkę kwoty poszło. - Lipcowa rata, już po nowemu, wyniosła 2612,06. Pomyliłam się. Zapłaciłam 2612,02. Przelew w terminie. Nazajutrz, chwilę po północy, przyszedł sms.

Nie spała, gdy zauważyła wiadomość. Bała się ją odczytać. Pomyślała, że komuś z rodziny coś się złego stało, skoro o tej porze pisze. A to bank napisał.