Kim są piękne partnerki polskich skoczków? "Oni skaczą dla nich!". Zobacz zdjęcia!

Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła prezentują obecnie wyborną formę na narciarskich skoczniach. W ich cieniu pozostają partnerki, choć przecież i one mają ogromny wpływ na dyspozycję naszych mistrzów. Nie od dziś wiadomo, że tylko "spokojna głowa" pozwala wybitnym zawodnikom skupić się na sporcie. I - jak widać - panie Ewa Stoch-Bilan, Marta Kubacka i Marcelina Ziętek dbają o to, by stworzyć idealne warunki swoim ukochanym do osiągania sukcesów. A ci rewanżują się im świetnymi wynikami, na czym korzystają przede wszystkim kibice. Kim są wymienione panie? Przeczytajcie artykuł i obejrzyjcie galerię prywatnych zdjęć klikając przycisk "zobacz galerię". Ewa Bilan-Stoch Żona Kamila rodziła się 1 stycznia 1985 roku i jest o dwa lata starsza od męża. Para wzięła ślub w 2010 roku. Oboje urodzili się w Zakopanem, razem też ukończyli Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Kiedyś trenowała judo, potem jej pasją stała się fotografia, założyła agencję marketingu sportowego Eve-nement i została menedżerem Kamila, a także zaczęła prowadzić sklep internetowy Kamiland. Raczej mało udziela się publicznie, stoi w cieniu swojego słynnego męża. Marta Kubacka (z domu Majcher) Żona Dawida urodziła się w Katowicach, ma 32 lata i jest jego rówieśniczką. Obecnie mieszka z mężem w Zakopanem. Przez szesnaście lat trenowała szermierkę, reprezentując barwy Pałacu Katowice. Ostatecznie z powodu kontuzji zakończyła karierę. Z przyszłym mężem poznała się podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dawid oświadczył się jej w 2018 roku podczas urlopu spędzanego w Egipcie. 1 maja 2019 roku Marta Majcher i Dawid Kubacki pobrali się w drewnianym kościele na Bachledówce, niedaleko Zakopanego. W grudniu 2020 roku na świat przyszła córka małżeństwa, Zuzanna. Podobnie jak Ewa Bilan-Stoch nie lubi szumu medialnego wokół siebie. Marcelina Ziętek Partnerka Piotra Żyły urodziła się 1 sierpnia 1998 roku w Cieszynie. Jest młodsza od skoczka o 11 lat. Para związała się w 2019 roku. Próbowała swoich sił jako aktorka. Kojarzona jest z roli Kai Jarosik, w jaką wcielała się początkowo w serialu dla młodzieży "Szkoła", a następnie w serialu "19+". Zdobyła też kilka tytułów w konkursach piękności - została Miss Południa Nastolatek, Miss Foto Południa Nastolatek i Miss Foto w konkursie Miss Zimy województwa śląskiego w Zawierciu. Została też twarzą jednej z galerii w Bielsku-Białej - z taką urodą nic dziwnego, że udziela się też w roli modelki. Na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Na Instagramie można ją znaleźć pod nazwą marceepan. Śledzi ją prawie 100 tysięcy osób.

Instagram