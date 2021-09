Kierowniczka "Skarbca" w Toruniu skazana! 256 ofiar, blisko 200 tys. zł do zwrotu!

Agata G. przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze uzgodnionej z Prokuraturą Okręgową w Toruniu. We wrześniu Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok: za oszukanie 256 osób wymierzył jej karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat próby oraz karę 60 tys. zł grzywny. Zobowiązał też kobietę do naprawienia wyrządzonej szkody - 256 oszukanym osobom ma zwrócić dokładnie 178 tys. 970 zł.