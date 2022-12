Kierowca zasnął i wpadł do rowu. Sąd pracy: zawinił, bo jechał za szybko. Pieniądze się nie należą!

Pan Roman to kierowca samochodu ciężarowego w pewnej firmie w Toruniu. Wypadek na drodze ekspresowej S5 miał w marcu 2022 roku, około 6.00 rano. Po tym, jak zasnął za kierownicą i wpadł do rowu, boleśnie się połamał i był na chorobowym dwa miesiące. ZUS odmówił mu wypłaty zasiłku chorobowego na podstawie tzw. ustawy wypadkowej. To jednocześnie zamyka drogę do odszkodowania za wypadek przy pracy.